НБУ укрепил гривню на 8 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек

На 30 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2704,0107 грн за $100;

2906,2707 грн за 100 евро;

4,7419 грн за 10 руб РФ.



На 29 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2712,0665 грн за $100;

2945,0330 грн за 100 евро;

4,7633 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.