НБУ выдал банку 252 млн грн рефинансирования

Вчера Нацбанк выдал финучреждению кредит рефинансирования под 16%

Национальный банк Украины (НБУ) выдал одному банку 252 млн грн рефинансирования.



"29 марта состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка в общей сумме 252,0 млн грн по процентной ставке в размере 16,00% годовых", - сообщает НБУ на официальном сайте.



Регулятор не уточняет, какое именно финучреждение получило рефинансирование.



1 марта НБУ выдал банку рефинансирование на ту же сумму - 252 млн грн.



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