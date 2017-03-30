НБУ выдал банку 252 млн грн рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) выдал одному банку 252 млн грн рефинансирования.
"29 марта состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка в общей сумме 252,0 млн грн по процентной ставке в размере 16,00% годовых", - сообщает НБУ на официальном сайте.
Регулятор не уточняет, какое именно финучреждение получило рефинансирование.
1 марта НБУ выдал банку рефинансирование на ту же сумму - 252 млн грн.
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