Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,90 коп до 26,8317 грн

Средний курс продажи американской валюты упал также на 4,90 коп - до 27,1180 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,73 коп и составляет 28,7123 грн, средний курс продажи упал - на 18,77 коп до 29,2813 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп составляет 4,433 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,2 коп до 4,774 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,69 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8317 27,1180 0,4433 0,4774 28,7123 29,2813 Медиана 26,8050 27,1000 0,4550 0,4760 28,7000 29,2750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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