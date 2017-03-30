JPMorgan Chase ищет новую европейскую штаб-квартиру
Сотрудники банков JPMorgan Chase & Co и ищут новые европейские штаб-квартиры, которые пригодятся им после завершения процедуры Brexit. Об этом пишет Bloomberg.
В случае выхода Великобритании из Евросоюза JPMorgan, скорее всего, переедет во Франкфурт или Дублин. Сейчас у банка есть три дочерние компании в Европе, которые имеют лицензии на банковскую деятельность: в Дублине и Люксембурге, а также инвестбанк во Франкфурте, через который проходит значительная часть клиринговых операций в евро.
В Лондоне же JPMorgan сосредоточил основной объем операций с крупными корпоративными клиентами и инвестиционно-банковской деятельности. В Великобритании на JPMorgan работают 16 тыс. человек.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
38102
-
8134
-
4593
-
3912
-
3639
- "Дочек" банков РФ выставили на продажу больше года назад - НБУ 17:58
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,01 17:46
- Выемка документов в НБУ касалась в том числе Platinum Bank - САП 16:32
- Петренко: Решение по "бондам Януковича" не является финальным 14:31
- Ощадбанк все-таки ввел комиссию за оплату услух ЖКХ 14:09