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JPMorgan Chase ищет новую европейскую штаб-квартиру

30.03.2017 13:21
После выхода Великобритании из ЕС главный европейский офис JPMorgan может появиться либо во Франкфурте, либо в Дублине
Фото: EPA

Сотрудники банков JPMorgan Chase & Co и ищут новые европейские штаб-квартиры, которые пригодятся им после завершения процедуры Brexit. Об этом пишет Bloomberg.

В случае выхода Великобритании из Евросоюза JPMorgan, скорее всего, переедет во Франкфурт или Дублин. Сейчас у банка есть три дочерние компании в Европе, которые имеют лицензии на банковскую деятельность: в Дублине и Люксембурге, а также инвестбанк во Франкфурте, через который проходит значительная часть клиринговых операций в евро.

В Лондоне же JPMorgan сосредоточил основной объем операций с крупными корпоративными клиентами и инвестиционно-банковской деятельности. В Великобритании на JPMorgan работают 16 тыс. человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, JPMorgan Chase
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