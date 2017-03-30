JPMorgan Chase ищет новую европейскую штаб-квартиру

После выхода Великобритании из ЕС главный европейский офис JPMorgan может появиться либо во Франкфурте, либо в Дублине

Сотрудники банков JPMorgan Chase & Co и ищут новые европейские штаб-квартиры, которые пригодятся им после завершения процедуры Brexit. Об этом пишет Bloomberg.



В случае выхода Великобритании из Евросоюза JPMorgan, скорее всего, переедет во Франкфурт или Дублин. Сейчас у банка есть три дочерние компании в Европе, которые имеют лицензии на банковскую деятельность: в Дублине и Люксембурге, а также инвестбанк во Франкфурте, через который проходит значительная часть клиринговых операций в евро.



В Лондоне же JPMorgan сосредоточил основной объем операций с крупными корпоративными клиентами и инвестиционно-банковской деятельности. В Великобритании на JPMorgan работают 16 тыс. человек.



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