Выемка документов в НБУ касалась в том числе Platinum Bank - САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил о злоупотреблениях среди руководства НБУ

Расследование фактов злоупотребления руководством Национального банка в интересах должностных лиц банков касается в том числе и Platinum Bank. Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает 112.



"Это связано со злоупотреблением в том числе и по деятельности Platinum Bank. Следствие проверяет версию завышения ликвидности и занижения экономических рисков, которые были в тех или других банках, в том числе и Platinum Bank, - сказал Холодницкий.



Глава САП сообщил, что в ходе вчерашних обысков были изъяты документы по производству.



"Большинство документов НБУ нам дали сами", - отметил прокурор.



Вчера стало известно, что НАБУ производило выемку документов в НБУ согласно решению Соломенского районного суда Киева.



Собеседники в силовых органах добавили, что следственные действия в НБУ касаются "в том числе" Platinum Bank. "Предмет визита НАБУ - Platinum Bank. Но там ничего экстраординарного", - сказал источник.



Бюро на своей странице в Facebook сообщило следующее: "на 16 часов 29 марта детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов. Документы предоставляются добровольно.



Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов.



Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается".



1 февраля стало известно, что Соломенский суд обязал НАБУ начать уголовное производство по подозрению в совершении главой Национального банка Валерией Гонтаревой уголовных правонарушений, предусмотренных ст.364 и ст.191 УК, в связи с выдачей ПриватБанку рефинансирования на 15 млрд грн.



НАБУ также начало досудебное расследование против директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.



Затем выяснилось, что НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ, в частности, Катерины Рожковой.



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