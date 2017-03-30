Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,01
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4780/0,4795 к закрытию котировки составили 0,4804/0,4815.
Торги по евро начались с котировок 29,0277/29,0788, к закрытию котировки составили 28,9873/29,0303.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,01 17:46
- Выемка документов в НБУ касалась в том числе Platinum Bank - САП 16:32
- JPMorgan Chase ищет новую европейскую штаб-квартиру 13:21
- Обыски в НБУ касались его руководства - директор НАБУ 12:17
- Котировки доллара на межбанке опустились до 26,96/27,01 12:03
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
38293
-
8150
-
4600
-
3920
-
3656
- "Дочек" банков РФ выставили на продажу больше года назад - НБУ 17:58
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,01 17:46
- Выемка документов в НБУ касалась в том числе Platinum Bank - САП 16:32
- Петренко: Решение по "бондам Януковича" не является финальным 14:31
- Ощадбанк все-таки ввел комиссию за оплату услух ЖКХ 14:09