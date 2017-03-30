Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,01

В четверг, 30 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,99/27,04, к закрытию котировки составили 26,97/27,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4780/0,4795 к закрытию котировки составили 0,4804/0,4815.

Торги по евро начались с котировок 29,0277/29,0788, к закрытию котировки составили 28,9873/29,0303.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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