"Дочек" банков РФ выставили на продажу больше года назад - НБУ

Председатель НБУ сообщила, что сейчас продажа дочерних украинских подразделений российских банков находится на финальной стадии

Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

ЛIГАБiзнесIнформ

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