"Дочек" банков РФ выставили на продажу больше года назад - НБУ
Российские банки выставили на продажу свои "дочки" в Украине более года назад. Об этом сообщила председатель Национального банка (НБУ) Украины Валерия Гонтарева в интервью Deutsche Welle.
"Российские банки выставили на продажу свои "дочки" еще более года назад, сейчас они на финальной стадии. Наша цель - гарантировать российским банкам, что они будут под контролем… и покинут рынок спокойно", - сказала Гонтарева.
27 марта стало известно, что Норвик Банк Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева покупают 100% акций украинского Сбербанка.
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Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский БинБанк.
Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.
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