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Большая распродажа. Какое будущее у российских банков в Украине

Фото: nabu.ua Елена Коробкова
30.03.2017 09:06
И стоит ли их клиентам переживать из-за смены собственников

Банки с российским капиталом сворачивают бизнес в Украине. Недавно Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Сбербанка России, Проминвестбанка, ВТБ, БМ-Банка и VS Bank. Запреты не исключают технической возможности продажи этих банков, поэтому процесс их выхода с украинского рынка ускорился.

Риски для клиентов

Самое страшное сейчас для дочек российских банков даже не санкции, а реакция клиентов, которые на волне всех этих новостей могут начать забирать свои деньги. Эти банки суммарно объединяют 8,6% активов всей банковской системы Украины. С системной точки зрения, это очень даже немного. Но такая реакция клиентов может привести к банкротству любого банка. Поэтому, например, Сбербанк был вынужден ввести ограничения на снятие средств. И это на фоне физического блокирования центрального офиса и ряда отделений банка, и безнаказанных нападений и порчи частного имущества. Безусловно, национальные интересы страны должны оставаться в приоритете. Но если мы говорим, что Украина - цивилизованная страна с европейскими ценностями, то и вести себя нужно соответственно.

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По данным НБУ, в украинских дочках российских госбанков хранятся средства украинских физических и юридических лиц на 36 млрд гривен, или 1,3 млрд долларов. То есть это то, что банки должны своим клиентам. В свою очередь  клиенты задолжали украинским банкам с российским капиталом вдвое больше - 80 млрд  грн, что почти $3 млрд. Но даже в случае продажи, клиенты этих банков вряд ли понесут какие-либо потери. Это значит, что даже при продаже их кредитных портфелей с существенным дисконтом, денег хватит всем. Правда, если санкции фактически запрещают операции через корсчета, то у некоторых клиентов могут возникнуть проблемы с платежами, ведь для открытия новых счетов понадобится время.

Риски для новых собственников

В течение последних двух лет банки с российским капиталом в Украине послушно докаптализировались в соответствии с требованиями НБУ. Они одни из самых капитализированных по системе, - их совокупный собственный капитал составляет свыше 32%. Кроме того, все они строились по современной модели, имеют хорошую техническую базу, здоровые портфели и разветвленную филиальную сеть. Для потенциального инвестора крупный и правильно выстроенный бизнес - интересный проект для вложения капитала. Однако банковский бизнес в Украине сейчас не приносит прибыльи и как объект инвестиций, воспринимается весьма скептично, поскольку уже три года подряд убыточен. По данным НБУ, по итогам 2016 года чистый убыток ВТБ составил 6,3 млрд. грн., Проминвестбанка - 4,2 млрд. грн., Сбербанка - 2,8 млрд. грн., БМ-Банка - 1,8 млрд. грн и VS Bank - 63,6 млн. грн.

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Такая ситуация сохранится и ближайшей перспективе, потому как низкая кредитная активность банков остается на повестке дня. По итогам 2016 года корпоративный кредитный портфель по системе вырос менее чем на 2%. При этом валютная часть уменьшилась на 11%, а гривневая - выросла на 20%. Причем резкий рост гривневых кредитов юрлицам в IV квартале прошлого года связан исключительно с конвертацией валютных кредитов. На фоне сохранения низкого инвестиционного спроса и отсутствия решения проблем, связанных с защитой прав кредиторов, банки не будут существенно наращивать кредитные портфели.

Сейчас актив украинских банков с российским капиталом очень обесценен, поэтому его стоимость в ближайшем будущем вряд ли вырастет


Учитывая все это, думаю, мы еще долго будем слышать лишь о намерениях уйти с рынка, а не о реальных сделках, если, конечно, такие решения не будут политическими. Банковское сообщество тревожит, что подобные действия приведут к очередному переформатированию банковского рынка, что явно не способствует стабилизации финансового рынка страны в краткосрочной перспективе.

План Б

В связи со всеми перечисленными проблемами сейчас актив украинских банков с российским капиталом очень обесценен, поэтому его стоимость в ближайшем будущем вряд ли вырастет. На этом фоне, даже если потенциальный инвестор появится, то он будет выторговывать для себя максимально низкую цену. Это нормально, это бизнес.

Но сегодня продать банк в Украине непросто. Свободного капитала у украинских инвесторов для этих целей, скорее всего, нет, а иностранный инвестор выбрал выжидательную позицию после реакции МВФ на блокаду ОРДЛО.  Вот-вот вступит в действие недавно принятый закон об упрощенной процедуре капитализации и реорганизации банков, который предусматривает механизм прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица, так называемые "ключи на стол". Акционеры, если даже не найдут инвестора, рассчитываются по всем своим обязательствам и смогут или уйти с рынка добровольно (без введения в банк временной администрации) или продолжить работать как финансовая компания (без права привлекать деньги). 

Елена Коробкова, исполнительный директор НАБУ

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ВТБ Банк, Сбербанк России, Проминвестбанк
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