Официальные курсы банковских металлов на 31.03.2017

Нацбанк Украины установил на 31 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338298,78 грн;

серебро - 4902,37 грн;

платина - 260666,63 грн;

палладий - 212805,64 грн.

Напомним, на 30 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 338298,78 грн;

серебро - 4902,37 грн;

платина - 260666,63 грн;

палладий - 212805,64 грн.

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