Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,47 коп до 26,8270 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,80 коп - до 27,1100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,28 коп и составляет 28,5895 грн, средний курс продажи упал - на 11,98 коп до 29,1615 грн. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп составляет 4,424 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,7 коп до 4,831 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8270 27,1100 0,4424 0,4831 28,5895 29,1615 Медиана 26,8250 27,1000 0,4600 0,4815 28,6000 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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