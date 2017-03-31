Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 31 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,97/27,01*, к 12:00 котировки составили 27,00/27,035

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные - 27,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4823/0,4834 к 12:00 котировки составили 0,4815/0,4825.



Торги по евро начались с котировок 28,8174/28,8574 к 12:00 котировки составили 28,8765/28,9112.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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