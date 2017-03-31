Фонд гарантирования продает кредит под залог земли под Киевом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продает права требования по кредиту физического-лица предпринимателя, которые находятся на балансе Дельта Банка.



"Заемщик зарегистрирован в Борисполе, Киевской области, в прошлом занимал одну из руководящих должностей в горадминистрации Киева", - сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.



На начало декабря 2016 года задолженность по договору составила 22,92 млн грн. В залоге банка - финансовая и имущественная порука, а также - более 26 га земли в пригороде Киева.



Фонд отмечает, что начальная цена реализации лота - 18,6 млн грн (без НДС).



Аукцион состоится 12 апреля.



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