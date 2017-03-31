Укргазбанк взыскал завод

Госбанк выиграл в судебных спорах о взыскании задолженности с недобросовестного должника и обращении взыскания на предмет ипотеки

Государственный Укргазбанк выиграл в судебных спорах о взыскании задолженности с недобросовестного должника и обращении взыскания на предмет ипотеки. Об этом пишет FinClub.



Спор касался Экспериментального завода железобетонных шпал. Банк приобрел в собственность производственный комплекс в Киеве общей площадью 10,25 тыс. кв. м, стоимостью 28,8 млн грн.



Основанием для получения права собственности на предмет ипотеки было решение Хозяйственного суда Киева от 14 июля 2015 года об обращении взыскания на предмет ипотеки, которая принадлежит строительной компании Наш город в счет погашения задолженности завода.



Судебное производство было открыто в 2011 году по иску Укргазбанка о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество. Завод не погасил задолженность перед банком в установленный срок, поэтому финучреждение начало процесс принудительного взыскания задолженности в судебном порядке.



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