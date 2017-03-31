В офисах Credit Suisse в трех странах проходят обыски

Правоохранители обыскивают офисы Credit Suisse в связи с уклонением от налогов клиентами банка

Власти Великобритании, Франции и Нидерландов сегодня, 31 марта, провели обыски в офисах второго по величине швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме. Как сообщает Bloomberg, обыски связаны с уклонением от уплаты налогов клиентами банка.



"Мы добровольно раскрыли налоговую информацию в Нидерландах и Франции и отказались от несоблюдающих правила клиентов", - говорят в банке.



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