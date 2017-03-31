Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,09
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные - 27,09.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4823/0,4834 к закрытию котировки составили 0,4797/0,4807.
Торги по евро начались с котировок 28,8174/28,8574, к закрытию котировки составили 28,9164/28,9510.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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