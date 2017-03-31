Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,09

В пятницу, 31 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,97/27,01, к закрытию котировки составили 27,05/27,09

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные - 27,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4823/0,4834 к закрытию котировки составили 0,4797/0,4807.

Торги по евро начались с котировок 28,8174/28,8574, к закрытию котировки составили 28,9164/28,9510.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.