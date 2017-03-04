НБУ упростил правила изменения кредитных договоров
Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договоры на привлечение резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
С сегодняшнего дня, 4 марта, банкам не нужно будет предоставлять НБУ скан-копии документов при регистрации изменений в кредитные договоры при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются исключительно следующих случаев:
снижение размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей;
переход резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк;
изменение юридического адреса заемщика;
продление срока кредита, займа.
Перечень индикаторов рисковых финансовых операций определяет положение о порядке осуществления анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участниках, (постановление НБУ N369 от15 августа прошлого года).
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