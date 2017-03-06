Курсы валют НБУ на 6.03.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 3 копейки

На 6 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2711,9249 грн за $100;

2865,1487 грн за 100 евро;

4,6035 грн за 10 руб РФ.



На 3 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2709,1316 грн за $100;

2848,3810 грн за 100 евро;

4,6384 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.