Официальные курсы банковских металлов на 6.03.2017

Нацбанк Украины установил на 6 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 333227,77 грн;

серебро - 4789,26 грн;

платина - 271463,68 грн;

палладий - 209902,99 грн.

Напомним, на 3 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 335417,58 грн;

серебро - 4965,84 грн;

платина - 274976,86 грн;

палладий - 209957,70 грн.

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