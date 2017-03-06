Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,32 коп до 26,9375 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,43 коп - до 27,2340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,92 коп и составляет 28,2875 грн, средний курс продажи вырос - на 10,33 коп до 28,8950 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп составляет 4,295 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 4,682 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9375 27,2340 0,4295 0,4682 28,2875 28,8950 Медиана 26,9500 27,2500 0,4400 0,4680 28,3000 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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