Доходность валютных вкладов снова выросла

Процентные ставки по валютным сбережениям растут вторую неделю

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в долларах и евро преимущественно выросли. Гривневые сбережения по-прежнему дешевеют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 5.03.2017, см. Таблицу 1). Повысили стоимость своих сбережений Мегабанк, Универсал Банк. Снизили доходность вкладов ОТП Банк, Аккорд, Вернум, Ощадбанк. Банк Пиреус и ПУМБ снизили ставки только для гривневых депозитов.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,18 п.п. до 14,81%). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,13 п.п. до 14,09% годовых. Упали в цене и депозиты на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. до 11,95%). Минимально снизилась стоимость бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 7,73%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца выросла на 0,08 п.п. до 12,28% годовых. Средняя ставка по депозитам сроком свыше 12 месяцев выросла на 0,04 п.п. и составляет 14,56% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, синхронно выросли в цене депозиты сроком до 1 месяца, свыше 12 месяцев и бессрочные сбережения (на 0,10 п.п. до 2,36%, до 4,38% и до 1,67% годовых соттветственно). Без изменений остались депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (4,28%). Снизили доходность вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,97%). Подешевели и сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,04 п.п. до 3,71%).

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, упала только для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,00%). Лидером роста доходности стали вклады периодом до 1 месяца (0,11 п.п. до 1,66% годовых). Вклады сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 3,83% годовых. Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,03 п.п. до 3,59% годовых. Стоимость бессрочных сбережений выросла на 0,05 п.п. до 1,31% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев по-прежнему предлагают 2,44% годовых.

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 5.03.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,73% 12,28% 11,95% 14,09% 14,81% 14,56% USD 1,67% 2,36% 2,97% 3,71% 4,28% 4,38% EUR 1,31% 1,66% 2,44% 3,00% 3,59% 3,83%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 5.03.17

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