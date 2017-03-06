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Deutsche Bank разместит акции на €8 млрд

06.03.2017 11:06
Крупнейший немецкий частный банк собирается докапитализироваться на €8 млрд
Фото: EPA

Deutsche Bank привлек около €8 млрд путем размещения дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эмиссия полностью гарантирована рядом других банков, размещение состоится с 31 марта по 6 апреля. Благодаря продаже акций банк сможет существенно улучшить коэффициент достаточности базового капитала.

Также в банке после заседания наблюдательного совета сообщили об отказе от планов продажи дочернего банка Postbank.

Вместо продажи "дочки", которая специализируется прежде всего на обслуживании физических лиц, планируется интегрировать ее в бизнес концерна. Объединенный банк будет иметь более 20 млн клиентов.

Детальный план по интеграции Postbank должен быть представлен в течение года. Увеличение капитала призвано усилить устойчивость банка против кризисных явлений и расширить возможности для финансирования.

Также на протяжении двух последующих лет банк планирует вывести на биржу и продать незначительный пакет компании по управлению активами Deutsche Asset Management, что тоже должно обеспечить банку дополнительные поступления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Deutsche Bank
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