Deutsche Bank разместит акции на €8 млрд

Крупнейший немецкий частный банк собирается докапитализироваться на €8 млрд

Deutsche Bank привлек около €8 млрд путем размещения дополнительной эмиссии акций. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Эмиссия полностью гарантирована рядом других банков, размещение состоится с 31 марта по 6 апреля. Благодаря продаже акций банк сможет существенно улучшить коэффициент достаточности базового капитала.



Также в банке после заседания наблюдательного совета сообщили об отказе от планов продажи дочернего банка Postbank.



Вместо продажи "дочки", которая специализируется прежде всего на обслуживании физических лиц, планируется интегрировать ее в бизнес концерна. Объединенный банк будет иметь более 20 млн клиентов.



Детальный план по интеграции Postbank должен быть представлен в течение года. Увеличение капитала призвано усилить устойчивость банка против кризисных явлений и расширить возможности для финансирования.



Также на протяжении двух последующих лет банк планирует вывести на биржу и продать незначительный пакет компании по управлению активами Deutsche Asset Management, что тоже должно обеспечить банку дополнительные поступления.



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