Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,87 коп до 26,9420 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 27,2310 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,09 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,34 коп и составляет 28,3217 грн, средний курс продажи вырос - на 11,36 коп до 28,9053 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,686 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9420 27,2310 0,4341 0,4686 28,3217 28,9053 Медиана 26,9500 27,2500 0,4400 0,4690 28,3500 28,8950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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