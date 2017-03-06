Доллар на межбанке подешевел на 10 копеек

В понедельник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,08/27,13*, к 12:00 котировки составили 26,98/27,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные - 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные - 27,13.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4640/0,4651 к 12:00 котировки составили 0,4651/0,4661.



Торги по евро начались с котировок 28,7264/28,7767, к 12:00 котировки составили 28,5934/28,6357.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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