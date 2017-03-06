У НБУ пытаются отобрать гостиницу, оставленную в залог
У Национального банка Украины (НБУ) могут отобрать залог - киевскую гостиницу. Об этом сообщил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник, пишет FinClub.
По его словам, Еврогазбанк предоставил в залог регулятору под кредит рефинансирования имущественные права по кредиту. В залоге находится помещение гостиницы в Киеве, на углу Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, площадью около 1,3 тыс. кв м. Залогодатель, компания Евро-Отель-Груп, находится в процедуре банкротства. Его ликвидатор выставил залог на аукцион.
Аукцион должен состояться 14 марта, публичное уведомление об аукционе было сделано 6 февраля, а срок приема заявок был назначен до 10 февраля, то есть через 5 дней.
"Во-вторых, имущество продается через аукцион, а не через электронные торги. В-третьих, цена продажи 31 млн грн при оценке НБУ в 56 млн грн, то есть почти в два раза ниже реальной стоимости", - отметил Будник.
Он сообщил, что НБУ уже обратился к Министерству юстиции с просьбой приостановить аукцион и провести проверку действий ликвидатора в порядке надзора.
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