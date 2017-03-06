Суд подтвердил арест Шацкого с альтернативой в виде залога

Апелляционный суд Киева подтвердил арест директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого

Апелляционный суд Киева подтвердил арест директора департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Сергея Шацкого с залогом 800 тыс. грн. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.



3 февраля Печерский суд избрал Сергею Шацкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн.



2 марта Апелляционный суд отказал защите господина Шацкого в отмене этого решения и оставил в силе решение суда первой инстанции.



"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 февраля - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Шацкого С.С. - оставить без удовлетворения", - гласит сообщение.



3 февраля сообщалось, что сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили главу департамента платежных систем НБУ и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки.



В НБУ указали, что Шацкий был задержан по месту жительства ночью и деньги нашли при обыске. "Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - говорилось в заявлении регулятора.



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