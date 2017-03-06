Суд отменил поручительство Лагуна перед Ощадбанком

Высший специализированный суд отменил поручительство Николая Лагуна перед Ощадбанком на 4,2 млрд грн

Высший специализированный суд отменил поручительство бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна перед государственным Ощадбанком на 4,2 млрд грн.



Дельта Банк и Ощадбанк 15 декабря 2010 года заключили два договора об открытии и ведении корреспондентских счетов. Со временем по этим договорам образовалась задолженность перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн и €12,5 млн (всего около 4,2 млрд грн).



В июне 2015 года Ощадбанк обратился в суд с иском к Лагуну как поручителю по невыполненным обязательствам. Суд отказал ему в удовлетворении встречного иска, в котором он просил признать недействительным договор поручительства.



Согласно решению Печерского районного суда Киева от 12 марта 2016 года, Николай Лагун как поручитель по невыполненным обязательствам Дельта Банка должен был погасить задолженность перед Ощадбанком.



5 октября Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу Лагуна и оставил без изменений решение Печерского суда от 12 марта, а Высший спецсуд 15 февраля 2017 отменил решения судов предыдущих инстанций и поручительство Николая Лагуна перед Ощадбанком.



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