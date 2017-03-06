Банковская система Китая стала крупнейшей в мире
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире по размеру активов. Об этом сообщает Financial Times.
В конце 2016 года активы банков Китая достигли $33 трлн. В еврозоне этот показатель составил $31 трлн, в США - $16 трлн, в Японии - $7 трлн.
Объем активов китайских банков превышает ВВП страны более чем втрое, отмечает FT.
Рост объема банковской системы Китая связан с увеличением банковского кредитования после 2008 года за счет стимулирования.
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