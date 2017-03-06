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Банковская система Китая стала крупнейшей в мире

06.03.2017 18:22
Объем активов банков Китая вырос до $33 трлн
Фото: EPA

Банковская система Китая признана крупнейшей в мире по размеру активов. Об этом сообщает Financial Times.

В конце 2016 года активы банков Китая достигли $33 трлн. В еврозоне этот показатель составил $31 трлн, в США - $16 трлн, в Японии - $7 трлн.

Объем активов китайских банков превышает ВВП страны более чем втрое, отмечает FT.

Рост объема банковской системы Китая связан с увеличением банковского кредитования после 2008 года за счет стимулирования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Китай
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