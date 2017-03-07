НБУ укрепил гривню на 10 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 10 копеек

На 7 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,1320 грн за $100;

2862,0982 грн за 100 евро;

4,6319 грн за 10 руб РФ.



На 6 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2711,9249 грн за $100;

2865,1487 грн за 100 евро;

4,6035 грн за 10 руб РФ.





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