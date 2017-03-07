Официальные курсы банковских металлов на 7.03.2017
07.03.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 7 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 332618,94 грн;
серебро - 4812,50 грн;
платина - 266700,43 грн;
палладий - 204281,18 грн.
Напомним, на 6 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 333227,77 грн;
серебро - 4789,26 грн;
платина - 271463,68 грн;
палладий - 209902,99 грн.
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