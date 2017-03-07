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Фонд гарантирования допускает списание кредитов Брокбизнесбанка

07.03.2017 09:17
Пул кредитов с нулевым залоговым обеспечением никто покупать не хочет
Сергей Курченко (фото - metalist.ua)

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц допускают списание пула кредитов на 7 млрд грн, доставшихся от обанкротившегося в 2014-ом году Брокбизнесбанка. Об этом в интервью Liga.net сообщила директор департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физлиц Юлия Берещенко.

"Есть два выхода: либо продлить ликвидацию банка, нести затраты и продавать это все в ноль, или если возобладает здравый смысл, просто списать. Хотя пока мы не подошли к сроку ликвидации банка, рано об этом говорить. Но факт остается фактом: никто не приходит ни в комнату данных, ни на аукцион по продаже этого актива", - сообщила Берещенко.

По ее словам, оценщики оценили пул кредитов Брокбизнесбанка, выданных связанным лицам, в 600 млн грн. Но в Фонде констатируют полное отсутствие спроса на этот актив по итогам проведенных трех аукционов. Как утверждает Берещенко, причина кроется в полном отсутствии залогового обеспечения по этим кредитам.

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"Мы выиграли все суды, открыто исполнительное производство, но местонахождение имущества не установлено. Залоги никто не может найти. Закладывались имущественные права по контрактам и на часть в уставном капитале предприятий с пустыми балансами, а также активы в виде горюче-смазочных материалов", - сказала директор продаж ФГВФЛ.

Брокбизнесбанк принадлежал беглому олигарху Сергею Курченко. Финучреждение признали неплатежеспособным в марте 2014 года.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Брокбизнесбанк, кредит, Банкротство, ФГВФЛ
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