Залоговое имущество НБУ продадут через иностранных советников

В Фонде гарантирования вкладов рассчитывают на спрос зарубежных инвесторов

Залоговое имущество, доставшееся Национальному банку от обанкротившихся финучреждений, будут продавать с помощью иностранных советников. Об этом в интервью Liga.net сообщила директор департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физлиц Юлия Берещенко.

"В Фонде уже третий год работают представители US Treasury, которые раньше работали в FDIC (американский аналог Фонда гарантирования вкладов - ред.). У них есть три советника по продаже активов, которые работают, как на американском рынке, так и по всему миру. Прежде всего, в реализации проекта заинтересован НБУ. Мы планируем начать с продажи именно залогового имущества Нацбанка", - сообщила Берещенко.

По ее словам, у американских советников есть собственная платформа для проведения аукционов. "Аукцион по продаже активов будет происходить в режиме онлайн. Условия продажи такие же, как и на ProZorro: публичный аукцион, гарантийный взнос для участников, стартовая цена не ниже расчетов независимых оценщиков", - рассказала директор продаж ФГВФЛ.

Читайте также: Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют

Прогнозировать спрос на токсичные украинские активы со стороны иностранцев Берещенко не стала. Но, по ее словам, если продвижением крупных лотов активов будут заниматься авторитетные организации, то инвесторы могут прийти на аукционы по их продаже.

Напомним, в прошлом году в Украине начали работать две американские площадки по продаже активов неплатежеспособных банков - Debt Exchange и First Financial Network.