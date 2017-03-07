Межбанк открылся котировками доллара 26,96/27,00
07.03.2017 10:29
Во вторник, 7 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,96/27,00 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4642.
Торги по евро начались с котировок 28,5722/28,6038.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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