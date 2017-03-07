Котировки доллара на межбанке опустились до 26,94/26,98

Во вторник, 7 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,96/27,00*, к 12:00 котировки составили 26,94/26,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 27,00.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4642 к 12:00 котировки составили 0,4628/0,4640.



Торги по евро начались с котировок 28,5722/28,6038, к 12:00 котировки составили 28,4648/28,5070.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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