Межбанк закрылся котировками доллара 26,94/26,98
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 27,00.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4632/0,4642 к закрытию котировки составили 0,4640/0,4651.
Торги по евро начались с котировок 28,5722/28,6038, к закрытию котировки составили 28,4701/28,5043.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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