Российский Сбербанк начал обслуживать лиц с "паспортами ЛДНР"

Сбербанк намерен обслуживать лиц, предъявляющих так называемые паспорта, которые выдают террористы в Донбассе

Российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса. Об этом пишет ТАСС.



18 февраля страна-агрессор объявила, что признает действительными удостоверяющие личность "документы", выданные боевиками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.



Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.



На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.



При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.



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