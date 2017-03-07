Российский Сбербанк начал обслуживать лиц с "паспортами ЛДНР"
Российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса. Об этом пишет ТАСС.
18 февраля страна-агрессор объявила, что признает действительными удостоверяющие личность "документы", выданные боевиками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.
На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.
При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,94/26,98 17:21
- Российский Сбербанк начал обслуживать лиц с "паспортами ЛДНР" 17:19
- Ощадбанк оспорит отмену поручительства Лагуна 15:55
- Экс-менеджер Привата анонсирует запуск банковского приложения 12:59
- Котировки доллара на межбанке опустились до 26,94/26,98 12:33
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4827
-
3834
-
3428
-
3363
-
2996
- Нацбанк Украины инициирует санкции против Сбербанка России 18:55
- Аваков призвал ввести санкции в отношении российского Сбербанка 17:50
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,94/26,98 17:21
- Российский Сбербанк начал обслуживать лиц с "паспортами ЛДНР" 17:19
- МВФ рекомендует Украине ввести оборот земель - Гройсман 16:38