Аваков призвал ввести санкции в отношении российского Сбербанка

Глава МВД считает недопустимым, что Сбербанк начал обслудивать лиц с "паспортами", выданными террористами в зоне АТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает ввести санкции в отношении Сбербанка России, который заявил, что обслуживает клиентов с "паспортами", выданными террористами Донбасса . Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!", - написал министр.



Аваков добавил, что Сбербанк должен прекратить работу в Украине, поскольку поддерживает осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов.



18 февраля страна-агрессор объявила, что признает действительными удостоверяющие личность "документы", выданные боевиками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.



Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.



На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.



При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.