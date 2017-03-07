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Аваков призвал ввести санкции в отношении российского Сбербанка

07.03.2017 17:50
Глава МВД считает недопустимым, что Сбербанк начал обслудивать лиц с "паспортами", выданными террористами в зоне АТО
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает ввести санкции в отношении Сбербанка России, который заявил, что обслуживает клиентов с "паспортами", выданными террористами Донбасса . Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!", - написал министр.

Аваков добавил, что Сбербанк должен прекратить работу в Украине, поскольку поддерживает осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов.

18 февраля страна-агрессор объявила, что признает действительными удостоверяющие личность "документы", выданные боевиками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Уточняется, что признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.

На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ.

При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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