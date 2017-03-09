НБУ укрепил гривню на 6 копеек
09.03.2017 08:20
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек
На 9 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2695,9467 грн за $100;
2851,2332 грн за 100 евро;
4,6272 грн за 10 руб РФ.
На 7 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2702,1320 грн за $100;
2862,0982 грн за 100 евро;
4,6319 грн за 10 руб РФ.
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