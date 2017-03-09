Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 9 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,97 коп до 26,7900 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,00 коп - до 27,1360 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,43 коп и составляет 28,1360 грн, средний курс продажи упал - на 6,42 коп до 28,7825 грн. Продать евро дороже можно за 28,3 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп составляет 4,284 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,681 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7900 27,1360 0,4284 0,4681 28,1360 28,7825 Медиана 26,8000 27,1000 0,4400 0,4685 28,1600 28,7750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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