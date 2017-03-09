Банки Северной Кореи отключены от системы SWIFT

Банки Северной Кореи, которые попали в санкционный список ООН, отключены от международной системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Об этом сообщает Reuters.



Власти Бельгии 8 марта отозвали разрешение на работу с этими учреждениями.



SWIFT оказывал услуги семи северокорейским банкам. Против трех из них теперь введены санкции. Сколько банков в итоге отключены от системы, пока неизвестно.



6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они упали поблизости исключительной экономической зоны Японии.



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