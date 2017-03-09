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Банки Северной Кореи отключены от системы SWIFT

09.03.2017 10:30
Банки Северной Кореи отключены от системы SWIFT
Фото: EPA

Банки Северной Кореи, которые попали в санкционный список ООН, отключены от международной системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Об этом сообщает Reuters.

Власти Бельгии 8 марта отозвали разрешение на работу с этими учреждениями.

SWIFT оказывал услуги семи северокорейским банкам. Против трех из них теперь введены санкции. Сколько банков в итоге отключены от системы, пока неизвестно.

6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они упали поблизости исключительной экономической зоны Японии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, SWIFT
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