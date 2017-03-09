Суд отправил предправления ДиВи Банка под домашний арест

Сергея Горбачевского отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева 3 марта отправил председателя правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского под домашний арест и обязал носить электронный браслет слежения. Об этом говорится в решении суда по делу N 757/10761/17-к.



Национальная полиция проводит расследование в отношении Горбачевского.



Следствие установило, что в январе 2015 года он, находясь на посту заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн грн.



Суд отправил Сергея Горбачевского под домашний арест, запретив с 22:00 до 7:00 покидать место жительства.



Кроме того, его обязали являться по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд, а также не отлучаться из Киева и Обуховского района Киевской области без разрешения следователя.



Сергей Горбачевский должен сдать на хранение загранпаспорт и носить электронное средство контроля.



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