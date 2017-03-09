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Суд отправил предправления ДиВи Банка под домашний арест

09.03.2017 11:39
Сергея Горбачевского отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печерский районный суд Киева 3 марта отправил председателя правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского под домашний арест и обязал носить электронный браслет слежения. Об этом говорится в решении суда по делу N 757/10761/17-к.

Национальная полиция проводит расследование в отношении Горбачевского.

Следствие установило, что в январе 2015 года он, находясь на посту заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн грн.

Суд отправил Сергея Горбачевского под домашний арест, запретив с 22:00 до 7:00 покидать место жительства.

Кроме того, его обязали являться по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд, а также не отлучаться из Киева и Обуховского района Киевской области без разрешения следователя.

Сергей Горбачевский должен сдать на хранение загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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