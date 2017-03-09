Котировки доллара на межбанке опустились до 26,90/26,95

В четверг, 9 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,94/26,98*, к 12:00 котировки составили 26,90/26,95

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 26,98.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4582/0,4592 к 12:00 котировки составили 0,4563/0,4575.



Торги по евро начались с котировок 28,4163/28,4585, к 12:00 котировки составили 28,4090/28,4618.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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