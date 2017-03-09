В ПриватБанке создан отдел по работе с токсичным портфелем
В национализированном ПриватБанке создано и функционирует подразделение по работе с токсичным портфелем. Об этом рассказал глава банка Александр Шлапак в интервью Экономической правде.
"Главная его задача - разобраться с тем, что мы имеем в токсичном портфел, что уже отмерло и мы его никак не достанем. Единственное: чтобы списать эти резервы, придется пройти всю судебную процедуру. Но "живое" оттуда надо обязательно вытащить", - подчеркнул Шлапак.
Он напомнил, что выбор структуры, которая будет управлять этим подразделением, согласно требованиям Международного валютного фонда, остается за Министерством финансов вместе с наблюдательным советом ПриватБанка.
Шлапак добавил, что банк и аудиторы стремятся к успешным переговорам с бывшими акционерами по обслуживанию проблемного портфеля "Вести их, по моему убеждению, должны те, с кем бывшие владельцы договаривались о мирном переходе банка под крыло государства. Если согласие будет найдено - прекрасно. Если нет, мы найдем возможность выделить из баланса банка токсический портфель. А бывшие акционеры будут вести дискуссии с другими людьми", - рассказал Шлапак.
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