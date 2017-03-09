Курченко купил Брокбизнесбанк за деньги самого банка - ГПУ

Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка за счет кредитных средств, полученных в том же Брокбизнесбанке

Следователи Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в том же Брокбизнесбанке. Об этом пишет Finbalance.



"В июле-августа 2013 года бывшие акционеры Брокбизнесбанка продали часть своих акций компаниям Муйне, Айнам, Аминами, Анкона-Торг, Амадина, Хиган, Алконост, Ультрастаринвест, Восточно-европейской топливно-энергетической компании, которые были подконтрольны ЛИЦУ_3", - сказано в постановлении Печерского районного суда.



Указанные компании связаны с Сергеем Курченко.



"Реализация акций была осуществления путем незаконного вывода средств на общую сумму более 2 млрд грн из Брокбизнесбанка путем выдачи фиктивных кредитов ряду подконтрольным ЛИЦУ_3 предприятиям… и последующего приобретения указанными обществами акций Брокбизнесбанка фактически за счет средств банка", - установил суд.



Следователи также указывают, что, несмотря на коллегиальность правления и наблюдательного совета банка, руководство деятельностью банка осуществлял Курченко и другие участники. Эти лица в период с июля 2013 года по февраль 2014 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. незаконное завладели средствами Аграрного фонда в особо крупных размерах на общую сумму 2,07 млрд грн.



Преступная деятельность указанных лиц, в том числе в части вывода средств, привела к тому, что Брокбизнесбанк признали неплатежеспособным, а впоследствии ликвидировали.



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