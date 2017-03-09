Межбанк закрылся котировками доллара 26,85/26,89
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,98.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4582/0,4592 к закрытию котировки составили 0,4523/0,4533.
Торги по евро начались с котировок 28,4163/28,4585, к закрытию котировки составили 28,3240/28,3635.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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