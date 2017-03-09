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В январе украинские банки работали с прибылью

09.03.2017 18:23
По итогам января прибыль платежеспособных финучреждения Украины составила 338 млн грн

Платежеспособные банки Украины в январе получили 338 млн грн чистой прибыли. Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в Facebook, за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистый убыток в размере 890 млн грн.

Значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков, отмечает НБУ. Из 93 банков, которые были платежеспособными состоянию на 1 февраля 2017 года, 76 в январе были прибыльными и получили чистую прибыль 2,17 млрд грн, 17 банков - убыточными с совокупным чистым убытком в 1,84 млрд грн.

В январе 2016 года 90 банков получили прибыль в 1,61 млрд грн, 26 банков показали убыток в размере 2,5 млрд грн.

По итогам 2016 из 96 платежеспособных банков (на 1 января) убыточными были 33 финучреждения.

Прибыль в январе сформирована группой иностранных (+1,3 млрд грн) и частных (0,5 млрд грн) банков при убыточности группы государственных банков (-1.4 млрд грн.).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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