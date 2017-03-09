Сбербанк заявляет, что не станет обслуживать по "паспортам ЛДНР"
Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства", - заявляет пресс-служба.
В банке утверждают, что все клиенты проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также постановления Нацбанка N417.
В этой связи дочерний Сбербанк не обслуживает лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц (с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений СНБО и Кабинета министров Украины), сообщает пресс-служба.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса.
Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России.
В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10780
-
3816
-
3657
-
3589
-
3532
- Сбербанк заявляет, что не станет обслуживать по "паспортам ЛДНР" вчера 21:21
- В январе украинские банки работали с прибылью вчера 18:23
- Заседание Совета МВФ по Украине запланировано на 20 марта вчера 18:03
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,85/26,89 вчера 17:40
- Начата процедура ликвидации банка Народный капитал вчера 16:02