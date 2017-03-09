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Сбербанк заявляет, что не станет обслуживать по "паспортам ЛДНР"

09.03.2017 21:21
Дочерний украинский банк Сбербанка России утверждает, что не намерен обслуживать лиц, которые предъявляют выданные боевиками Донбасса "паспорта"
Фото: EPA

Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства", - заявляет пресс-служба.

В банке утверждают, что все клиенты проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также постановления Нацбанка N417.

В этой связи дочерний Сбербанк не обслуживает лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц (с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений СНБО и Кабинета министров Украины), сообщает пресс-служба.

7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы Донбасса.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России.

В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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