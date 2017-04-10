Официально: глава НБУ Гонтарева подала в отставку

Глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая

Председатель правления Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.



"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она.



Гонтарева надеется, что президент в ближайшее время примет ее отставку и направит соответствующее представление в Верховную Раду. Впервые в истории отставка главы Национального банка не является политическим решением, отметила она.



"Я всегда говорила, что не буду работать семь лет в Национальном банке. Я была очень наивна, когда думала, что мы это все можем сделать за один год. Если бы национализация Привата была не в конце декабря 2016 года, а в начале 2016 года, я бы ушла раньше", - сообщила глава НБУ.



На прошлой неделе в очередной раз появились сообщения об отставке главы НБУ Валерии Гонтервой. Позже в Нацбанке эту информацию опровергли.



О том, что глава НБУ уходит в отставку ранее заявила народный депутат от БПП Ирина Луценко, в НБУ эту информацию не подтвердили. Позже сама же Луценко опровергла свое заявление.



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