В последнюю ночь из ПриватБанка вывели 16 млрд грн - НБУ
Аудит национализированного ПриватБанка показал, что все 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.
Ранее называлась цифра 97% кредитного портфеля.
"В последнюю ночь они (бывшие собственники банка - ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.
Она сообщила, что ПриватБанк имел статус системного, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. Переход банка под контроль государства был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд грн, подчеркнула Гонтарева.
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