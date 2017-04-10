 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.78  27.02   EUR:  28.26  28.82
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В последнюю ночь из ПриватБанка вывели 16 млрд грн - НБУ

10.04.2017 11:32
По данным пост-аудита, кредитный портфель ПриватБанка на 100% состоял из займов связанным лицам, сообщила Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Аудит национализированного ПриватБанка показал, что все 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.

Ранее называлась цифра 97% кредитного портфеля.

"В последнюю ночь они (бывшие собственники банка - ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.

Она сообщила, что ПриватБанк имел статус системного, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. Переход банка под контроль государства был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд грн, подчеркнула Гонтарева.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров