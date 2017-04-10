В последнюю ночь из ПриватБанка вывели 16 млрд грн - НБУ

По данным пост-аудита, кредитный портфель ПриватБанка на 100% состоял из займов связанным лицам, сообщила Валерия Гонтарева

Аудит национализированного ПриватБанка показал, что все 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.



Ранее называлась цифра 97% кредитного портфеля.



"В последнюю ночь они (бывшие собственники банка - ред.) провели мошеннические операции на 16 млрд грн", - добавила Гонтарева.



Она сообщила, что ПриватБанк имел статус системного, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. Переход банка под контроль государства был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд грн, подчеркнула Гонтарева.



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