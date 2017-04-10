Котировки доллара на межбанке опустились до 26,92/26,96

В понедельник, 10 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,94/26,97*, к 12:00 котировки составили 26,92/26,96

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,92, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные - 26,97.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4686/0,4697 к 12:00 котировки составили 0,4695/0,4706.



Торги по евро начались с котировок 28,5079/28,5396 к 12:00 котировки составили 28,4975/28,5371.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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