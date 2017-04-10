На счетах Meinl Bank нет украинских денег - Гонтарева

По словам председателя НБУ, украинские банки больше не используют Meinl Bank для вывода средств

На счетах австрийского Meinl Bank уже более года нет денег из украинских финучреждений. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.



Она сообщила, что в сентябре 2014 года встречалась с главой Meinl Bank, который активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации. На тот момент на корреспондентских счетах в Meinl Bank были обнаружены средства украинских банков на сумму $2 млрд.



"…мы разработали программу и дали банкам срок до 1 апреля 2016 года для погашения всех этих корсчетов и других межбанковских операций с этими банками", - сказала глава НБУ.



По ее словам, более года ни один из украинских банков не держит там счета.

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