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На счетах Meinl Bank нет украинских денег - Гонтарева

10.04.2017 12:49
По словам председателя НБУ, украинские банки больше не используют Meinl Bank для вывода средств
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

На счетах австрийского Meinl Bank уже более года нет денег из украинских финучреждений. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.

Она сообщила, что в сентябре 2014 года встречалась с главой Meinl Bank, который активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации. На тот момент на корреспондентских счетах в Meinl Bank были обнаружены средства украинских банков на сумму $2 млрд.

"…мы разработали программу и дали банкам срок до 1 апреля 2016 года для погашения всех этих корсчетов и других межбанковских операций с этими банками", - сказала глава НБУ.

По ее словам, более года ни один из украинских банков не держит там счета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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